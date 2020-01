Mirambell inicia la seva dotzena temporada a la Copa del Món

El manresà Ander Mirambell inicia aquest divendres el seu camí a la Copa del Món de skeleton d'enguany. Ho farà al traçat alemany de Königssee, en la primera de les proves que farà servir per preparar el mundial. Les últimes hores han estat de feina a contrarrellotge per configurar correctament el trineu, amb les ganivetes adequades.La cursa es podrà seguir a través del canal de Youtube de la IBSF i també, en diferit, per Teledeporte.

Segons Mirambell, es pot trobar amb dificultats al lent i revirat traçat germànic: "Encara no hem trobat la tecla adequada per al viratge del Kreisel, que és clau en la pista ja que hi perdo molta velocitat. Haurem de trobar l'equilibri entre arriscar o assegurar, a més d'afinar amb l'elecció de les ganivetes, un fet qu eno serà fàcil ja que entrenem a les nou del matí i la cursa és a les 15.30 hores. A més, el meu ordre de sortida em situa a la part de darrere".

Mirambell no es perd cap temporada de la Copa del Món des del 2008 i la seva longevitat només la superen els germans letons Dukurs, Martins i Tomas, i el rus Alexander Tretiakov. Avui començarà a aplicar un canvi en la tècnica de sortida fruit de la feina feta juntament amb el seu preparador, Bernat Buscà, per trobar la bona forma a final de febrer.

El bagenc va explicar que "la motxilla física serà essencial, com també les dues curses de la Copa del Món de Königssee i de St. Moritz per analitzar possibles rivals i punts a millorar. El circuit alemany és curt i amb molts revolts, i el suís és tot el contrari, amb més trams rectes i una velocitat punta molt elevada".