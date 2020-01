Els organitzadors del cinquantenari del futbol femení busquen documentació

La comissió organitzadora del cinquantè aniversari del futbol femení a Manresa i comarca ja ha definit les activitats vehiculars que vol desenvolupar per commemorar, el curs esportiu 2020-21, el cinquantenari dels primers partits de futbol femení que es van jugar a Manresa, així com el de la constitució del SOFFMIC (Selecció Organitzada de Futbol Femení de Manresa i Comarca), equip que va participar, el 1971, al primer campionat de Catalunya de futbol femení-Copa Pernod.

Per tal de conformar les activitats que s'estan preparant i de recopilar totes les dades i material històric possible, el Grup Motor FF1970 de la comissió, integrat per Àngels Arrufat, Carme Arrufat, Clotilde Morales i Montserrat Selga, vol posar-se en contacte amb totes les exjugadores, així com extècnics i exdirectius d'equips de futbol femení de Manresa i comarca, amb l'objectiu de recollir el seu relat i testimoniatge, fotografies d'aquest mig segle de futbol femení, equipacions esportives, rètols enunciatius de partits, banderins, etc. Per aportar informació, documentació o material, els interessats poden dirigir-se al correu electrònic futbolfemeni1970@gmail.com.