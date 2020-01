Passes endavant de l'Iberostar i del Burgos i triomf a l'Eurocup del Joventut al Palau Blaugrana

Els dos equips de la Lliga Endesa que jugaven ahir els seus partits de la Lliga de Campions van aconseguir dues victòries molt importants per als seus interessos. L'Iberostar Tenerife va segellar una de les dues primeres posicions del grup C, que li donarà el factor pista en els vuitens de final dels play-off, i el San Pablo Burgos ascendeix al segon lloc després de vèncer un rival directe.

Així, els canaris van derrotar amb claredat un dels cuers del seu grup, el Gaziantep, per 65-88 en un partit que van dominar en tot moment i en el qual Shermadini va anotar 20 punts. A part del georgià, van destacar els 17 punts de Salin i els 12 de White. L'equip de Vidorreta es jugarà la primera plaça amb el Nymburk.

El Burgos, per la seva banda, es va basar en els 23 punts i quatre triples de Vitor Benite per sotmetre l'AEK d'Atenes. La setmana vinent escurarà les seves últimes opcions de ser primer de grup a Jerusalem i, si no ho és, obtenir un triomf que allunyi l'AEK, el Bandirma i el Rasta Vechta, els equips que encara amenacen la seva classificació per a vuitens. A hores d'ara, els tres possibles rivals del Baxi serien els castellans, el Nymburk o el Dijon.

En l'altra competició, l'Eurocup, el Joventut va derrotar el Tofas Bursa per 88-84 en un duel que es va haver de disputar al Palau Blaugrana pels desperfectes del temporal Glòria a l'Olímpic de Badalona. Els verd-i-negres van remuntar impulsats pels increïbles 37 punts de Prepelic.