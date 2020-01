Setién: «L'equip no m'ha agradat, òbviament, però podem millorar»

? Com sempre, el tècnic cantàbric del Barça va fer una anàlisi honesta del que havia vist ahir a Eivissa i va ser clar en afirmar que «l'equip no m'ha agradat, òbviament. De tota manera, entenc les dificultats. L'Eivissa té molt mèrit i ha fet un grandíssim partit. M'hauria encantat que els meus jugadors fossin més precisos, però quan fas les coses malament les pots veure i llavors, millorar». Setién va afegir que «sabíem que seria un partit molt difícil i no hem estat tan inspirats com ens m'hauria agradat».

Per la seva banda, Griezmann va admetre que «ens ha costat crear ocasions i no hem xutat a la primera part. Era un sistema nou, amb tres centrals. Hem d'anar agafant el truc al nou entrenador».