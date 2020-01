Els vuitens sense factor pista són a prop

La inesperada derrota del Baxi Manresa en el partit de dimarts, al Congost, contra l'Unet Holon, combinada amb les victòries dels dos primers classificats, el Türk Telekom i el Dinamo Sàsser, en els partits que tenien ahir al vespre a Oostende (67-85) i a Estrasburg (83-88), respectivament, situen els bagencs molt lluny de poder disputar els play-off de la Lliga de Campions amb el factor pista a favor. Quan falten dues jornades per al final de la primera fase, el Baxi pot aspirar a ocupar fins a cinc posicions, tot i que ara mateix la més probable és la tercera, que li donaria la classificació per als vuitens, però que l'obligaria a disputar dos dels tres possibles partits a fora de casa.



El que sembla més normal

Al Baxi li falten dos partits, dimarts vinent a Oostende i el següent dimecres a casa contra el Dinamo Sàsser. Guanyant un dels dos duels es classifica en tots els casos menys en un: que en la cita de dimarts el Baxi perdi per 17 punts de diferència o més a Oostende i que hi hagi un triple empat final amb els belgues i l'Holon. Els israelians han de visitar Sàsser la setmana vinent i acaben a casa contra el Lietkabelis. Per tant, tret de catàstrofe a Bèlgica, guanyant un partit el Baxi seria segurament tercer i possiblement quart.

De tota manera, també entraria dins de la normalitat que els manresans guanyessin els dos partits. La pista belga no és fàcil, però sí accessible, i el darrer duel és a casa. En aquest cas, segurament seria tercer, tret d'alguns casos.



Opcions de ser primer o segon

N'hi ha només un parell, no són gaire clares i passen per guanyar tots dos partits. Per acabar líder, el Baxi necessita que el Sàsser perdi la setmana que ve a casa contra l'Holon i, el més difícil, que el Türk Telekom cedeixi en els dos enfrontaments que li queden davant dels dos cuers, el Torun, a casa, i l'Estrasburg, a fora. Gairebé un impossible.

És més factible és ser segon i tenir els vuitens amb el factor pista a favor, però tot passaria per la derrota del Sàsser contra l'Holon a casa la setmana vinent. Aleshores, superant els sards a casa, el Baxi acabaria en segona posició.



Combinacions fatals

El Baxi encara no està classificat i hi ha un parell de situacions que el deixen fora de competició. Totes dues passen per perdre els dos partits. Si l'Oostende guanya el darrer, assequible, a la pista del Torun i l'Holon venç a Sardenya o bé a casa contra el Lietkabelis, israelians i catalans estaran empatats en el quart lloc amb l'average favorable als hebreus.

La combinació més malèvola seria que l'Oostende guanyés els dos partits, l'Holon a Sàsser i el Lietkabelis a casa contra l'Estrasburg i llavors a Holon. El triple empat amb israelians i lituans deixaria el Baxi eliminat. Seria, realment, molta mala sort.