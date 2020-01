El Barça està a punt de pagar de nou la relaxació excessiva

El Barça de bàsquet va patir més de l'estrictament necessari per derrotar l'Estrella Roja en un partit que se li va anar complicant i que va tirar endavant per la qualitat de les seves figures. Els serbis, que van iniciar el partit molt freds, van anar contagiant del seu ritme els homes de Pesic que, tal com els ha passat algun cop aquesta temporada, recentment davant del Bilbao a casa, no van donar al duel la velocitat, ni la pressió necessàries i van haver de resoldre'l a última hora.

Pesic va fer alguns canvis en l'equip inicial, amb les entrades de Delaney, Kuric i Davies i les coses no li van anar gaire bé, ja que els visitants es van escapar fins al 2-9 inicial. Els canvis van ser positius, sobretot amb la intensitat de Claver a la posició de tres, i entre el valencià i els punts de Mirotic van anar girant el resultat. Un parcial de 27-10 va propiciar que els blaugrana anessin al descans amb deu punts de renda.

Però el segon i el tercer quarts van ser dolents. La introducció a la zona de Stimac va fer mal i la defensa dels exteriors balcànics no existia. L'Estrella Roja, que fins ahir era a zona de play-off, va anar remuntant primer, per arribar al descans amb avantatge, i va capgirar del tot el resultat al tercer quart, durant el qual vencia per sis punts (60-66).

Calia que el Barça es desvetllés i ho va fer a l'últim període. Un altre parcial, ara de 17-6, amb Delaney al comandament i Mirotic anotant, va fer que els blaugrana s'escapessin novament per set punts (77-70). Però un gran 2+1 de Lorenzo Brown i un triple de Stimac van abocar a un final igualat (82-80). Va ser Pau Ribas qui el va resoldre, primer amb un tir lliure i després amb un triple, després d'una errada en atac dels serbis, que va establir un resultat ja irremuntable per als visitants.