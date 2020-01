El CE Manresa ja té la gestora per reconduir l'entitat

Després de més de quinze dies d'incertesa, amb suspensions de partits de la base per impagaments arbitrals, dimissió del president Luis Villa, i interinitat en tots els àmbits pel buit de poder, el CE Manresa sembla que veu un fil de llum i d'esperança en el seu futur més immediat, de cara a resoldre la crisi econòmica i institucional que persegueix l'entitat un cop es va retirar José Luis Correa de la presidència, tot just fa un any, i malgrat l'interès posat per Villa per reconduir el club.

El primer pas, com estava previst, ha estat el de formar una junta gestora que pugui parar el cop, abans d'una convocatòria d'eleccions d'aquí a tres mesos. Aquesta directiva provisional estarà integrada per la presidenta Ruth Guerrero, pel secretari, Pere Arévalo, pel tresorer, Manel Villaplana, i per Txema Pulido en l'àrea esportiva, a més a més de col·laboradors molt integrats com Francesc Sòria, David Luis i José Luis Pérez.

El de Ruth Guerrero és un nom que va sortir, abans d'acabar l'any, com a possible presidenciable arran d'unes reunions amb l'alcalde Valentí Junyent, el regidor d'esports Toni Massegú, i socis crítics a la gestió que portava a terme Luis Villa. Guerrero és la mare d'un jugador del futbol base blanc-i-vermell; havia estat regidora de l'Ajuntament de Manresa pel PSC.

Pere Arévalo i Manel Villaplana van ser dos dels signants d'una carta de socis adreçada al club perquè es convoqués una assembla on es poguessin aclarir els números reals de l'entitat.

La dimissió del president Luis Villa després de la suspensió de dotze partits d'equips del futbol base fa dues setmanes, ha precipitat els fets, quedant el CE Manresa, de forma interina, en mans dels caps visibles de la part esportiva Xavi Ribera (primer equip i juvenils) i Víctor Casado (futbol base), que en principi continuaran en el càrrec.

La nova gestora ha comentat que encara no disposa de l'estat de comptes. «Nosaltres tenim la convicció que podem salvar el club i que ens en sortirem. Hem de sensibilitzar a tots els col·lectius de la ciutat per poder captar els diners que necessitem. Hem de mirar de baixar les despeses i quadrar els números, almenys, d'aquesta temporada, i negociar els deutes», han apuntat els nous directius, afegint que «tenim moltes idees al cap i totes elles han d'anar encarades a treballar pel futbol base i també pel primer equip, que mirarem que es pugui mantenir a Tercera Divisió».