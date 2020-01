La Cultural Lleonesa del manresà Èric Montes deixa eliminat l'Atlètic

La Cultural Lleonesa del jugador manresà Èric Montes va donar la gran sorpresa dels setzens de final de la Copa eliminant l'Atlètic de Madrid per 2-1. A part dels matalassers, el Celta, l'Eibar i el Betis van quedar també ahir fora de la competició.

Al Reino de León, Correa va avançar l'equip de Simeone a la segona part, però Julen Castañeda va forçar la pròrroga als 83 minuts i Sergio Benito va fer passar el conjunt local amb un gol al temps suplementari. Un dels favorits queda fora de joc massa aviat.

La jornada d'ahir va tenir sorpreses ja que també van quedar eliminats l'Eibar i el Celta. Els bascos van ser els que van rebre el cop més fort, ja que van perdre al camp d'un conjunt de Segona B, el Badajoz, per un clar 3-1. A Anduva, el Mirandés va ser qui va eliminar el Celta per 2-1 amb un gol als 24 minuts de la pròrroga d'Antonio Sánchez. Abans, Matheus havia avançat els locals, havia empatat Sisto, Rafinha havia estat expulsat i Álvaro Rey havia fallat un penal per als locals. També va quedar fora, per penals, el Betis, després d'empatar a dos gols al camp del Rayo. Qui sí que va passar va ser el Leganés del sallentí Aitor Ruibal, que va vèncer per 0-1 al camp de l'Ebre.