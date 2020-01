Derrota del València a Moscou i victòria agònica del Baskonia

? El València de Jaume Ponsarnau va caure a la pista del CSKA de Moscou (81-70) en un partit que va tenir igualat fins a mitjan tercer quart. De tota manera, segueix en zona de play-off, no com el Baskonia, tot i que ahir va derrotar en el tram final el Khimki per 83-70, amb 22 punts de Shields. També ahir, Zenit-Olympiacos (91-87) i Bayern-Maccabi (80-68), resultat que afavoreix el Barça, que s'escapa dels israelians d'un partit.