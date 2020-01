Dues victòries i tres derrotes per als equips del Manresa Rugby Club

En el balanç de marcadors del Manresa RC, cal anotar victòries del sub-14 i del sènior, i derrotes del femení i de l'equip de rugbi en cadira de rodes.

Els sub-14 es van imposar per un rotund 86-12 al Reus, que es va presentar amb només 12 nois. Els manresans continuen líders i en la propera setmana jugaran en el terreny de joc del Martorell. Pel que fa als sèniors masculins, van rebre un Badalona RC al camp del Congost amb obligació de gua-nyar-lo per escalar posicions. L'inici va ser bo (10-0) i al descans es vencia per 17-9. A la represa no es va deixar que els costaners remuntessin i es va acabar el partit amb 36-16. Es buscarà acostar-se als play-off en la visita a Sabadell.

L'equip femení va perdre amb el combinat de les jugadores del Martorell, l'Anoia, de Cornellà i de Viladecans. Amb només 11 noies a l'equip es va perdre per 102-0.

Per la seva banda, l'equip de rugbi en la categoria de cadira de rodes (Wheelchair) es desplaçava a València amb derrotes davant els Lobos (36-6) i els Toros (46-7).