Els nostres esquiadors brillen a la Copa d'Espanya infantil

Els esquiadors pertanyents als clubs de la Cerdanya van assolir bons resultats en la prova de la Copa d'Espanya de les categories sub-14 i sub-16 que van tenir lloc a Baqueira-Beret. Els catalans van fer podi a totes les disiciplines.

Les proves a Baqueira-Beret van ser organitzades pel CEVA, sota la coordinació de la RFEDI, que és la federació estatal. La competició va arrencar amb el supergegant. En sub-14, Emma Blanxer (Llívia) va acabar segona, a un segon i tres dècimes de la vencedora, mentre que Andrea Rodríguez (CEVA) va ser a prop del podi. En nois, triplet català que van protagonitzar Marc Ubeira (CAEI), seguit per Martí Cardeña (Llívia) i per Sergio Fernández, del CEVA. En sub-16, Carlota Goula (de La Molina CE) era la catalana que va pujar al podi com a tercera classificada mentre que darrere seu va acabar la seva companya de club, Georgina Tarragó. En la categoria masculina, també triplet català en sub-16 i gràcies a Pau Valle (Granuec), Aniol Torres i Lluc de Castellarnau (CAEI).

En l'eslàlom gegant i en sub-14, primer lloc d'Emma Blanxer i era tercera Isabella González (CEVA). Quim Magan (CANMC) vencia en els nois, seguit de Martí Cardeña (Llívia). En sub-16, segon lloc per a Georgina Tarragó i tercera va ser Martina Llorens (MLEC). Va ser quarta Aura Coronado (MLEC). En homes, nou triplet amb Aleix Aubert (LMCE) davant de Pau Valle i Aniol Torres.

L'eslàlom va tancar la Copa i de nou amb grans resultats. Triomf per a Isabella González en sub-14 i tercera Emma Blanxer. En nois va vèncer Marc Ubeira. En sub-16, Aura Coronado va ser segona. En nois, Lluc de Castellarnau, Aleix Aubert i Pau Valle van fer podi.