Les categories catalanes arrenquen la segona volta amb partits atractius

Quatre dels cinc equips de la nostra demarcació que juguen al grup 4 de Segona Catalana inicien la segona volta com van tancar la primera, jugant a casa.

El Joanenc rep avui (15.30 h) un irregular Cardedeu; el Gironella, també aquesta tarda (16 h), tindrà la visita d'un Sabadell B que lluita per la permanència; el Calaf rebrà el cuer Tibidabo (17 h), i demà (16 h) el Berga jugarà al seu camp davant el sempre complicat Vic Riuprimer. El Sallent, per la seva part, jugarà demà a Terrassa davant el Can Trias (12 h).

En el grup 5, el Solsona posarà a prova la seva posició al camp de l'intractable líder, el Borges (demà, 16 h). En els dissset partits de la primera volta, el Borges només ha cedit sis punts (dues der-rotes. Els solsonins també han perdut dos partits, però n'han empatat tres. En el grup 3, el cuer San Mauro rep el Sant Andreu de la Barca (demà, 17 h).