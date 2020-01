El CG Puigcerdà es juga entrar al play-off davant del Txuri

L'equip sènior masculí del CG Puigcerdà té una important fita aquest cap de setmana a la pista de gel de Sant Sebastià. Avui, els homes de Barnola s'enfrontaran al segon classificat, el Txuri Urdin, en un partit molt important en les aspiracions dels dos equip per tal d'assegurar el play-off.

Els de la Cerdanya buscaran puntuar en una pista que sempre és difícil per poder aconseguir el seu objectiu. Per fer-ho hauran de treballar de valent, ja que només han aconseguit guanyar un cop en aquesta temporada al club de Sant Sebastià. Un equip que tindrà com a principal argument ofensiu per al partit d'avui el tàndem que integren Luís Giménez i Patrick Fuentes, la millor davantera de la lliga. En canvi, el Txuri tindrà avui la baixa important del seu porter, Ander Alcaine.

Una victòria donaria als bascos la segona posició a la lliga i, per tant, el factor pista a favor en les eliminatòries per al títol. Pel que fa al CG Puigerdà, necessita un triomf per no haver de dependre dels resultats d'altres equips en la recta final de la lliga regular i així entrar als play-off.