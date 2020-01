El CN Minorisa femení tindrà cinc rivals de pes a la segona fase de la lliga

La Federació Catalana de natació ha establert el calendari de la segona fase de la Lliga Catalana de Primera Divisió femenina, fase que reuneix els tres primers equips de cada grup de la primera fase. Del grup A, acompanyant el CN Minorisa, el CN Atlètic Barceloneta, un equip fet per assolir l'ascens i amb la condició de favorit des de l'inici de la competició, i el CN Sabadell B, les promeses de l'equip que ha dominat Europa en les darreres temporades. La resta d'equips són el CN Molins, un històric del waterpolo femení i primer equip estatal que va participar en una Copa d'Europa femenina; el GEiEG, un altre equip amb referències en la Divisió d'Honor; i el rival directe de les darreres temporades, el CN Martorell.

L'equip manresà, dirigit per Àngel Peirón, sabedor de les dificultats que es presenten per assolir el retorn a la lliga estatal de Primera Divisió, no renuncia a res i partit a partit buscarà donar la sorpresa per estar entre les places que donen accés al Campionat d'Espa-nya, el que atorga l'ascens .