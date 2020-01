El primer equip juga demà al camp del Cerdanyola

La rutina esportiva dels equips del CE Manresa, i també del primer equip, continua malgrat la situació d'excepcionalitat que viu el club. A Tercera Divisió, el CE Manresa visita demà al migdia al camp del Cerdanyola (12 h) un equip que té una trajectòria semblant a la dels manresans després de les primers 20 jornades jugades de la competició.

El conjunt que dirigeix Andreu Peralta té 28 punts i ocupa l'onzena posició a la classificació després de l'empat de diumenge passat, al Congost, davant el Figueres. Els vallesans, que tenen el bagenc Javi López a les seves files, són catorzens amb un punt menys que el Manresa. Tot i que els tres dar-rers classificats són lluny (San Cristóbal, Igualada i Sants tenen 18 punts), no val a badar i per això els tres punts en joc demà a Cerdanyola són de vital importància, tenint en compte les repercussions que pot haver-hi al final per allò dels descensos compensats. El Cerdanyola ha empatat els tres darrers compromisos.



Situació complexa

El capità del Manresa, Sergi Solernou, ha comentat a Regió7 que, «dijous, la gent de la gestora va parlar amb nosaltres i penso que van ser molt sincers. No ens van prometre res concret però van donar a entendre que volen mantenir el primer equip a Tercera Divisió, com també volem nosaltres. Al vestidor tenim dubtes perquè la situació és prou complicada, i crec que, al final, pot marxar algun jugador, però la majoria ens quedarem. Aquest diumenge estem per jugar».