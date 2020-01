Espanyol i Athletic segellen un empat agredolç

L'Espanyol i l'Ahtletic han signat un empat al RCDE Stadium després del gol de Villalibre en el minut 12 i de la resposta de Raúl de Tomás després del descans, en un xoc amb poques ocasions i que no deixa satisfet cap conjunt.

L'Athletic ha acabat amb les bones sensacions amb què arribava l'Espanyol en dotze minuts. Villalibre ha marcat un gol gràcies a una jugada assajada després d'un servei de córner. Muniain ha tret la pilota en curt dirigida a Williams, que l'ha tornat al primer i ha centrat la pilota a la frontal: el primer gol de la tarda.

Al minut 27, una mà prodigiosa de Diego López ha evitat el segon de l'Athletic després d'un tir de Yuri. La grada blanc i blava començava a impacientar-se. Els periquitos no mostraven la seva millor versió i s'estavellaven contra l'habitual defensa fèrria del quadre basc.

L'Athletic dominava el partit i, malgrat la seva avantatge, ha seguit insistint en l'àrea de l'amfitrió. Els catalans, de la seva banda, tenien moltes dificultats per finalitzar les seves jugades. L'acostament més clar ha estat un lliure directe de Raúl de Tomás al 45, que se n'ha anat desviat per sobre del travesser per poc.

A la represa, els catalans seguien sense arguments per sorprendre els de Garitano. Fallaven en la fluïdesa amb pilota i tampoc trobaven fórmules per fer mal en atac. L'Athletic, de la seva banda, es mantenia fort enrere, sense excessius riscos en tasques ofensives.

Malgrat tot, l'Espanyol seguia insistint. I, en el minut 64, sense exhibir un futbol brillant, ha tret el premi. Raúl de Tomás era al lloc adequat i en el moment just i ha rematat la pilota, amb toc, per batre Herrerín. La defensa de l'Athletic no ha aclarit una pilota elevat que va tocar Calleri.

L'empat ha obligat els de Garitano a reaccionar. Ha entrat Raúl García, una declaració d'intencions, però això no s'ha traduït en més perill a l'àrea blanc i blau. De fet, el xoc s'ha encallat. Cap dels dos equips ha fet mèrits per trencar l'empat a un al lluminós.

Fins als últims minuts, els dos entrenadors han fet canvis ofensius per intentar trencar l'equilibri i emportar-se els tres punts, però la seva aposta no ha donat resultat. L'Espanyol segueix sense guanyar a casa aquesta temporada mentre que l'Athletic, de la seva banda, acumula cinc empats consecutius a Lalliga.

- Fitxa tècnica:

1 - Espanyol: Diego López; Víctor Sánchez (Lluís López, min.61), Bernat, Cabrera, Dídac; Darder, David López, Marc Roca, Melendo (Embarba, min.57); Calleri (Wu Lei, min.83) i De Tomàs.

1 - Athletic Club: Herrerín; Capa, Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga, Muniain (Beñat, min.82); Williams (Raúl García, min.69) i Villalibre (Kodro, min.84).

Gols: 0-1, min.12: Villalibre; 1-1, min.64: Raúl de Tomàs.

Àrbitre: Sánchez Martínez (Comitè murcià). Ha amonestat Vesga (min.8), Víctor Sánchez (min.17), Roca (min.57) i Bernardo (min.59).

Incidències: Partit de la vint-i-tres jornada de Laliga Santander disputat davant de 27.542 espectadors.