Federer resisteix cinc sets i Bautista queda eliminat

El suís Roger Federer, tercer cap de sèrie, va haver de patir de valent per classificar-se per a la quarta ronda de l'Obert d'Austràlia. Va necessitar cinc sets per der-rotar el local John Millman, per 4-6, 7-6, 6-4, 4-6 i 7-6 en més de quatre hores de joc. Ara el seu rival serà l'hongarès Marton Fucsovics, que ja va deixar fora el canadenc Shapovalov i que ahir va apallissar el nord-americà Tommy Paul per 6-1, 6-1 i 6-4.

Qui va quedar eliminat ahir va ser el castellonenc Roberto Bautista, que va caure en cinc sets davant del croat Marin Cilic, per 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 i 6-3, també en més de quatre hores. Cilic jugarà ara contra un Milos Raonic que es va desfer de Stefanos Tsitsipas amb molta claredat. Altres partits de vuitens seran Sandgren-Fognini i Schwartzman-Djokovic.

En l'apartat femení, el més sorprenent va ser la derrota de Serena Williams contra la xinesa Qiang Wang per 6-4, 6-7 i 7-5 i, sobretot, la de la japonesa Naomi Osaka contra la nord-americana Cori Gauff, número 67 del món.