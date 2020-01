El Leganés serà el rival en els vuitens de la Copa del Rei en un partit al Camp Nou

Sorteig molt favorable per al Barça de cara als vuitens de final de la Copa del Rei. Els blaugrana van quedar aparellats amb el Leganés, un rival de la Lliga Santander, però el de menys nivell dels tres que quedaven en el moment de sortir (els altres eren la Reial Societat i l'Osasuna). A més, va tenir la fortuna que jugarà el partit únic al Camp Nou, amb l'avantatge que això suposa, tant en termes de no haver de viatjar, com de la localia en el partit.

El Leganés va eliminar l'Andor-ra de Piqué, el Reial Múrcia i l'Ebre en les eliminatòries anteriors, tots equips de Segona Divisió B. El sallentí Aitor Ruibal és un home fix en aquests partits, i sembla que també jugarà contra el Barça en un partit en què s'espera que el tècnic, Javier Aguirre, faci rotacions, ja que prioritza la lliga, on és penúltim. Quique Setién, el tècnic blaugrana, va alegrar-se del fet «de jugar el partit a casa, perquè tal com ens trobem ara, és millor que viatjar».

Dels altres partits, destaca la complicada visita del Reial Madrid a un Saragossa que és a Segona però que està en disposició de tornar a Primera. L'altre representant bagenc, Èric Montes, del Cultural Lleonesa, jugarà contra el València després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid.



Dues a casa i una a fora

Pel que fa a la Copa de la Reina femenina, que també es va sortejar ahir, hi entraven els equips de les jugadores bagenques, que van tenir sort diversa. La pitjor va ser per al Betis de la manresana Marta Perarnau, que s'enfrontarà a un dels favorits, l'Atlètic de Madrid, tot i que ho farà amb avantatge de camp. La Reial Societat, actual campió, de la monistrolenca Núria Mendoza, hauria de passar ronda contra el Madrid CFF. L'única que jugarà a fora és la santfruitosenca Paula Fernández, del Rayo Vallecano, que visitarà el Tacón, futur Reial Madrid, en un derbi de la comunitat. En un sorteig amb polèmica i errades, el Barça va quedar aparellat amb l'Sporting Huelva, propietari d'un camp en males condicions, i l'Espanyol, amb el Logronyo.