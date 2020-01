Mans bagenques per cuidar dels waterpolistes

Els equips estatals de waterpolo estan ben cuidats per mans bagenques als europeus de Budapest. Hi són els doctors Albert Estiarte i Griselda Sirvent i els fisioterapeutes Marc Estiarte i Òscar Muncunill representant el Cimetir de la Clínica Sant Josep (Muncunill i Sirvent apareixen a la foto). A més, també hi ha el preparador físic santvicentí Marcel·lí Massafret.