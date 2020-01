El premi Riudor es lliurarà avui a la revista de futbol Panenka

Avui a les vuit del vespre es farà, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós, l'acte de lliurament del 8è Premi Riudor que atorga la Sant Fruitós Escola de Futbol als valors de l'esport. En aquesta ocasió es guardona la revista Panenka, dedicada al món del futbol. En concret, el premi Riudor es concedeix a la iniciativa que ha liderat la revista, «Les bates més fortes», juntament amb hospitals i clubs, per transformar en samarretes les bates dels centres sanitaris on hi ha ingressats joves aficionats.