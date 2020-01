Prova de foc a Mestalla per a l'evolució del nou Barça

Poc s'ha pogut veure, de moment, del Barça de Quique Setién. El partit de lliga de diumenge passat contra el Granada i el de Copa a Eivissa van ser diferents, tant pel que fa a les alineacions com al sistema de joc. Avui, a València, caldrà veure si l'estil de possessió total davant de dos equips inferiors funciona igual contra un rival de Champions. El conjunt d'Albert Celades no afronta el duel en la millor forma, després de caure diumenge passat a Mallorca per un contundent 4-1 i de patir per fer fora de la Copa el Logronyès de Segona B, però visitar Mestalla sempre és complicat i encara més en temps de canvis com el d'ara.

De cara al partit d'avui, el Barça tindrà la baixa de Riqui Puig després que Setién indiqués que el jugador està malalt. El va suplir en la llista de convocats el sabadellenc Àlex Collado. Qui no hi va quedar inclòs, en canvi, va ser l'extrem Carles Pérez.



Defensa de l'estil

Ahir, en la prèvia, Setién va defensar l'estil imposat fins ara en indicar que, si es té paciència, el futbol de possessió acaba donant fruit. Així, «hem dit als jugadors que hi haurà partits que no podrem guanyar al minut 10, ni en el 20, però sí al 80, perquè provoquem un desgast. Nosaltres volem la pilota per cansar el rival i per defensar-nos amb ell».

El tècnic assumeix que «hi ha gent resultadista, però d'altra valorarà si s'ha merescut guanyar o no i com ha estat el camí». Es va mostrar satisfet de la feina feta fins ara, però va admetre que hi ha jugadors que encara no han assimilat molts detalls, com ara «la pressió després de pèrdua o la fluïdesa en la sortida de pilota».

Va recordar que «el meu primer examen va ser contra el Granada i el segon, grandíssim, a Eivissa, i d'aquest no n'espero menys. El Barça fa anys que no perd a València, però el rival és dels millors als quals et pots enfrontar. Malgrat això, aquí tens exàmens que has de passar cada dia».

Un dels protagonistes del partit serà el davanter Rodrigo, del qual el Barça persegueix la cessió en el mercat d'hivern per suplir la baixa de Suárez. L'atacant podrà reaparèixer avui després d'una lesió. Setién el va definir com «un futbolista extraordinari» que seria «una peça clau per a qualsevol equip», però no va voler dir res d'una possible contractació. Es va limitar a dir que «hauria preferit que no jugués, tot i que el nivell del València és alt, jugui ell o no». Qui no podrà jugar és Dani Parejo, expulsat a Mallorca diumenge passat. Tampoc no hi serà el porter exblaugrana Jasper Cillessen.