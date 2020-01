Roger Bars reclama que la federació pagui la recuperació de la fractura de mandíbula

Des de fa unes setmanes, Roger Bars, jugador de l'Igualada Rigat de l'OK Lliga de 21 anys, ha tornat a la competició després de tenir un principi de temporada que ha estat molt complicat. En un partit contra el Lloret, el mes de setembre passat, es va lesionar de forma greu amb una fractura de mandíbula com a conseqüència de l'impacte de la bola de joc a la cara. Va haver de ser operat i va estar ingressat durant una setmana en un centre sanitari a Barcelona. Ha estat tres mesos de baixa i el seu malson no ha acabat perquè té un desplaçament de les dents i li cal un tractament d'ortodòncia ja que, com ell mateix explica, «tinc problemes a l'hora de menjar, no puc mastegar com feia abans».

El problema al qual s'enfronta Roger Bars, i el seu club que li fa costat, és el finançament per cobrir l'ortodòncia. Amb l'assegurança de la fitxa, que es fa a través de la Federació Catalana de Patinatge, sí que s'ha cobert la primera part de l'assistència que ha necessitat Bars, que es fa a través de l'entitat Mútuacat i de la UFEC. L'operació quirúrgica i la posterior estada hospitalària són cobertes per l'assegurança, però no l'ortodòncia, a la qual ara s'ha de sotmetre Bars, que està jugant amb una màscara protectora.

De fet, des de la federació tan sols s'han compromès a pagar 245 euros dels 5.000 euros que té com a pressupost l'ortodòncia. Hi ha hagut intercanvi de comunicats entre el club i la federació, que ha manifestat que «el fet que hi hagi una normativa legal en la matèria de l'assegurança esportiva que pot ser obsoleta, no és responsabilitat de les entitats privades», en aquest cas la mateixa federació catalana i també l'assegurança.

Manel Burón, el president de l'Igualada Rigat, exposa que «crec que s'hauria de revisar el que és la fitxa federativa, si hem de pagar més dels 55 euros que val a hores d'ara, estem disposats. Però casos com el que afecta Roger Bars haurien d'estar inclosos, això s'ha de canviar». És un tema que es pot tractar en la propera assemblea de clubs, al final de la temporada.

En les últimes hores, des de la FCP s'han posat en contacte amb Bars, que espera que «la federació pagui tot el tractament».