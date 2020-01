VÍDEORESUM | El València recupera la seva millor versió i tomba el Barcelona (2-0)

El València ha recuperat la seva millor versió per derrotar el Barcelona per 2-0 i posar fi a una sequera de tretze anys sense guanyar a Mestalla al quadre català, que podria perdre el liderat aquesta jornada a favor del Reial Madrid.

Tot i no comptar amb el seu capità Dani Parejo i després de la mala imatge oferta a la Supercopa i la passada jornada davant el Mallorca, el València ha tornat a ser aquell equip aguerrit, solidari i amb ganxo. Ha signat un partit excepcional en defensa i en atac l'uruguaià Maxi Gómez s'ha erigit en l'estilet que ha dessagnat el Barcelona.

L'arrencada del Barcelona ha estat un monòleg, amb possessions tan eternes com estèrils. El València anava darrere de la pilota amb dues línies de quatre molt juntes que no han deixat cap escletxa per on filtrar una passada.



Els d'Albert Celades esperaven amb paciència la seva oportunitat i aquesta ha arribat als deu minuts, després d'una acció personal de Gayà que ha estat derrocada per Piqué. La grada ha demanat la vermella i penal, però Gil Manzano només ha concedit la pena màxima i groga. Davant l'absència de Parejo, Maxi Gómez ha pres la responsabilitat del llançament però Ter Stegen l'ha parat i ha començat la seva particular exhibició.

I és que el porter alemany s'ha erigit en el gran protagonista del seu equip a la primera meitat. El València arribava poc però amb molta claredat. Després del penal, el porter alemany ha evitat un gol en pròpia porta de Piqué i posteriorment, amb l'ajuda del travesser, de nou ha negat el gol de Maxi Gómez primer, i en un segon remat a Gameiro.

Davant un Barcelona sense idees ni profunditat, el València cada vegada anava a més, amb molt de ritme i velocitat en les seves accions. Ter Stegen ha mantingut el seu equip amb solvència i ha impedit al quadre local anar a la mitja part amb un merescut avantatge.

A la represa, el jove Ansu Fati ha tingut la primera per al Barça només reprendre el partit, però la resposta del València ha estat contundent. A la tercera ha estat la vençuda per a Maxi Gómez el xut, després de tocar en Jordi Alba ha acabat en gol.

El gol valencianista ha esperonat el Barcelona, millorat després de l'entrada d'Arturo Vidal, que ha posat setge a la porteria de Domènech. Un Gabriel Paulista excels ha evitat el gol de Messi. L'argentí s'ha carregat l'equip a l'esquena i poc després el seu xut ha sortit fregant el pal.

Celades ha donat entrada a Rodrigo, el desig barcelonista en aquest mercat hivernal, per tractar de donar el cop de gràcia a l'Barcelona en una contra. El partit ha pujat en intensitat. Messi ha capitalitzat tot el cabal ofensiu del seu equip, però ni les seves genialitats ni els seus lliures directes han obtingut premi aquesta vegada.

Però el València esperava la seva ocasió i en una contra ha sentenciat el xoc. Una gran acció de Ferran per la banda dreta, ha acabat amb una intel·ligent assistència del del planter a Maxi Gómez, que amb tranquil·litat ha posat el segon al caseller local.

El Barcelona ha quedat grogui. Ferran ha perdonat el 3-0 segons després i Gil Manzano i el VAR es feien un embolic després d'un gol de Gabriel Paulista, que després d'anul·lar-lo ha xiulat córner a favor del València. Però el partit estava vist per a sentència i el Barcelona ha doblegat el genoll a Mestalla.



Fitxa Tècnica:

2. València: Doménech, Wass, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler (Nebot, m.89), Ferran; Gameiro (Rodrigo, m.59) i Maxi Gómez (Jaume Costa, m.80).

0. Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur (Arturo Vidal, m.56), Bisquets, De Jong (Rakitic, m.85); Ansu Fati (Collado, m.85), Messi i Griezmann.

Gols: 1-0, m.47: Jordi Alba, en pròpia porta. 2-0, m.77: Maxi Gómez.

Àrbitre: Gil Manzano (C. Extremeny). Ha amonestat pel València Coquelin (m.54), i pel Barcelona Piqué (m.10), Umtiti (m.44), Busquets (m.52)

Incidències: Partit corresponent a la jornada 21 de Laliga santander disputat a Mestalla davant de 40.000 espectadors.