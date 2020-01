Aficionats del València i el Barça es barallen a Mestalla

Un integrant dels Boixos Nois va ser detingut i seixanta més van ser identificats després d'una baralla tumultuària entre aficionats radicals del València i del Barça que es va produir prop del camp de Mestalla hores abans del duel.

El detingut ho va ser per reclamació judicial, segons van assenyalar fonts policials que van explicar que el grup de seguidors ultres del club català es va aproximar a la Plaça de l'Afició, situada davant la tribuna del camp de Mestalla, on s'estaven els radicals del València. Va ser llavors quan van començar els enfrontaments fins que els efectius policials que ja eren prop de l'estadi van haver-hi d'intervenir. A continuació van procedir a la detenció i les identificacions dels qui havien participat en els intercanvis de cops i el llançament de bengales, ampolles i altres objectes entre els grups enfrontats.

Després dels incidents, testimonis presencials van difondre per les xarxes socials vídeos i fotografies d'aquests mateixos. En les imatges es podia comprovar com els implicats es colpejaven amb cops de puny i pals, es llançaven cons de plàstic i bengales que van causar fumeres, a més de taules i cadires dels bars que eren oberts.

El València va fer un comunicat respecte als incidents, en el qual volia «expressar la seva rotunda condemna, una vegada més, cap a «qualsevol expressió de violència per part de persones que no tenen res a veure amb els valors del club ni representen en cap cas la seva gran afició». A més, l'entitat recalca el compromís que manté des de fa anys «amb una tolerància zero cap a tota forma de violència lligada al futbol».



Cinc detinguts a Cornellà

Els Mossos d'Esquadra van informar de la detenció de cinc persones pels incidents entre seguidors de l'Espanyol i l'Athletic abans del partit. A més, la policia autonòmica va identificar a 36 persones. Els aficionats radicals dels dos conjunts es van barallar amb mobiliari urbà, com ara cadires i taules, fet que va provocar la intervenció de les forces de seguretat.