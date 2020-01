Chelsea i Leicester passen ronda i el Tottenham jugarà el desempat a casa

El Chelsea i el Leicester van fer la feina i van superar a Hull i Brentford a domicili respectivament, per avançar als vuitens de final de la FA Cup. El conjunt londinenc es va desfer per 1-2 al camp del Hull. Batshuayi amb un gol matiner al minut 6 i Tomori a mitjans de la represa van posar per davant a l'equip bleu. En el tram final Grosicki va retallar diferències pels locals. El Leicester en va tenir suficient amb un gol del nigerià Iheanacho per donar la victòria al seu equip i passar de ronda davant del Brentford (0-1). El Tottenham de Mourinho haurà de jugar el desempat després de no passar de l'empat a 1 gol al camp del Southamton. Son Heung-Min va posar a davant el conjunt londinenc però els locals van empatar gairebé al descompte amb un gol de Boufal. La sorpresa va ser l'eliminació del West Ham davant del West Brom (0-1) de la segona divisió.

Avui es tancarà la jornada a la FA Cup amb tres partits. El Manchester City del santpedorenc Guardiola rebrà la visita del Fulham (14.00h), el Manchester United visitarà el camp del Tranmere (16.00h) i el líder de la Premier League, l'intractable Liverpool visitarà el camp del Shrewsbury (18.00h).