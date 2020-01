Espanya jugarà per tercera vegada seguida la final de l'Europeu, a Suècia

La selecció espanyola d'handbol disputarà la final del Campionat d'Europa, per tercera vegada consecutiva, davant del combinat de Croàcia (16.30h). L'equip de Jordi Ribera, dues vegades campió del món i un cop campió d'Europa, es veuran les cares enfront d'un equip amb dos títols olímpics i un títol mundial. Aquest enfrontament serà el segon partit disputat per ambdós equips en aquest torneig, després de l'empat a 22 de la setmana passada a Àustria. Espanya ve de guanyar a Eslovènia a les semifinals per 34-32.