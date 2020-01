Laso: «Per a nosaltres és un partit molt exigent en un pavelló que pressiona molt»

En les nou temporades que fa que Pablo Laso és a la banqueta del Reial Madrid, mai no havia encadenat una ratxa negativa de quatre derrotes consecutives. És cert que el potencial dels rivals ha estat important (CSKA de Moscou, Khimki, Baskonia i Anadolu Efes), però també ho és que els blancs estan donant mostres de debilitat en un moment en què han hagut de superar lesions com les de Sergi Llull, Rudy Fernández, Jordan Mickey o Jaycee Carroll, ja recuperats, o la d'Anthony Randolph, encara de baixa.

Per al duel d'avui, Laso haurà de descartar un jugador estranger entre Mickey, Thompkins o Deck. De fet, el primer i Rudy estaven de baixa per a l'últim partit i, si els vol incloure a la llista, hauria de fer canvis i fer-los entrar en els llocs de Mejri i de Garuba, que no van jugar divendres contra l'Efes.

Laso va explicar, en la prèvia del partit, que «no tenim lesionats, però jugar en menys de 48 hores i el cansament d'un partit tan exigent ens obliga a fer un canvi de xip ràpidament».

Sobre el partit, el tècnic vitorià va dir que «el Congost és un camp molt calent, que pressiona molt. El Manresa està fent una gran temporada i per a nosaltres és un partit exigent des del començament. Ells van començar guanyant, després van caure en un sotrac i s'han recuperat. Han trobat una línia de joc bastant sòlida que els ha permès competir bé». Va destacar que «tenen bons jugadors en bloqueigs i continuacions, bons tiradors, mouen bé la pilota i tenen criteri defensiu. Hem d'estar atents i imposar el nostre ritme de joc, tenir encert i fer un partit complet».