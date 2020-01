L'equip masculí vol tombar l'amfitrió i sumar el primer títol en la tercera final consecutiva

La selecció espanyola masculina buscarà, en la seva tercera final consecutiva i davant l'amfitriona Hongria (19 hores/Teledeporte), tancar el campionat d'Europa de Budapest amb el seu primer or continental, una fita que passa per sorprendre el combinat més llorejat del Vell Continent.

Ambdues seleccions, encara invictes, ja es van veure les cares en aquest campionat. Va ser en la segona jornada, en un matx que va acabar amb empat a onze gols. Posteriorment, l'equip dirigit per Csaba Matefalvy va acabar en la primera plaça del grup C, i això els va estalviar els vuitens de final.

El porter Dani López Pinedo va explicar en la prèvia que «preparem els partits al cent per cent, el David és un maniàtic en això, per això podem competir contra aquests colossos del waterpolo. Estar en tres finals en els últims anys ho diu tot. O juguem en equip o no tenim cap mena d'opció. Som el millor equip del món en dur el rival al límit, si no, és impossible que els guanyem».