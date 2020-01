L'equip de Yuste i Estany domina l'All Star masculí

L'equip integrat pels millors jugadors del grup 2 de Copa Catalunya, dirigit pel tècnic Jordi Estany (Artés) i amb el base David Yuste (Navàs Viscola) a les seves files, es va imposar amb certa claredat al del grup 1 en el partit masculí de l'All Star de la categoria, que s'està disputant a Granollers.

Yuste va ser a la pista durant un total de disset minuts, en els quals va anotar nou punts, amb una sèrie de tres de vuit triples anotats. L'altre jugador de les nostres comarques seleccionat per a l'enfrontament, l'artesenc Roger Portella, no va poder-lo disputar a causa d'una lesió.

En el primer quart hi va haver certa igualtat entre les dues formacions, i no va ser fins al final del mateix quan els del grup 2 van obrir set punts de marge en l'electrònic (21-28). En l'inici del segon els del grup 1 van reaccionar i es van situar a davant, però ràpidament els visitants van tornar a agafar marge per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb deu punts de renda (43-53).

En la segona meitat els homes dirigits per Estany van manar en el marcador en tot moment i, tot i algun acostament del rival en el tercer quart, no van patir gaire per endur-se la victòria i fer gaudir els presents al pavelló de Granollers amb els jugadors més talentosos de la competició.

En el concurs d'esmaixades, en el qual participava Fallou Niang (Navàs Viscola), el guanyador va ser Jordi Puig (Ripollet), qui va fer un total de 138 punts, amb dues puntuacions de 50 incloses. Puig va superar a la final Carles Homs (Granollers).



Avui, torn per al partit femení

Aquesta tarda, a partir de les 18 hores, els aficionats vallesans podran gaudir amb el partit de les estrelles femení, amb la presència de Carlota Carner i Judit Lamolla (ambdues de l'Igualada) i de Queralt Ribera (Joviat), que a més participarà en el concurs de triples.