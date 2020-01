L'estil Setién no elimina els vicis del Barça

Mitja hora de la primera part. Encara 0-0 al marcador en un partit en què el València ha perdonat la vida a un Barça inexistent en atac. El jove Ansu Fati, de 17 anys, cau a la banda esquerra, la seva posició natural i la contrària a la qual l'havia situat el seu tècnic, Quique Setién, a l'inici del partit. S'ha intercanviat puntualment les posicions amb un Griezmann al qual, precisament, li va millor jugar a la dreta. Sembla una solució bona i l'equip enllaça cinc minuts de domini i de fluïdesa.

Aleshores, Jordi Alba mira a la banqueta, a pocs metres d'ell, i fa un senyal de disconformitat a l'entrenador. Ansu és un jugador que guarda la posició enganxat a la línia de banda i tapa el carril de pujada al lateral més ofensiu de l'equip. No és com Griezmann, que va cap al mig per associar-se amb Messi, quan parteix des de l'esquerra. Un minut després, Ansu torna a la dreta i Griezmann a l'esquerra, on cap dels dos tenen sortida cap a l'interior per provar el xut a porta. Els galons del veterà Alba s'han imposat.

Era previsible que el nou Barça trigaria a trobar els mecanismes que desitja el seu flamant tècnic, Quique Setién. S'ha tornat a una manera de jugar que no s'ha practicat ni amb Martino, ni amb Luis Enrique, ni amb Valverde. I fins i tot tampoc no es feia en la breu etapa de Tito Vilanova. Fan falta automatismes i confiances i, cal no oblidar-ho, la baixa de Suárez és molt important i treu molt gol a l'equip. Però l'entrenador cantàbric haurà de torejar un altre problema, els vicis d'una plantilla que té problemes de composició, està descompensada, i també de descomposició. S'acaba una època i segurament fa falta bisturí més aviat que tard. Ahir, derrota justa d'un equip que, ara mateix, s'afer-ra a un passat que ja no val.



Primera part decebedora

Setién va tornar a confiar en Umtiti en el lloc de Lenglet en una alineació titular semblant a les del seu antecessor però amb variacions. Sergi Roberto ja no puja la banda, guarda la posició per sortir millor amb la pilota. El problema és que el jugador de Reus és un defensa pèssim que es nota quan l'equip no la té. Als deu minuts, en la primera jugada local, va tard i fluix a un xoc amb Ferran,que s'endú la pilota i provoca que Piqué li faci un clar penal. Per sort, Ter Stegen és el de sempre i atura el xut de Maxi Gómez. Però és un avís.

El València va ser millor en una primera part en què va poder marcar en un altre mal rebuig de Sergi Roberto que gairebé acaba en autogol, en un tret de Maxi, al qual novament el lateral deixa xutar i no el tapa, que deté el porter alemany abans que la pilota vagi al travesser, en la rematada posterior de Gameiro que també desvia el número 1 del Barça i en un xut difícil d'aturar de Coquelin. En un Barça perdut, només Arthur va tenir una situació de gol, però el peatge d'haver de passar sempre la pilota a Messi és massa elevat i no va arribar a disparar.



A remar en contra

Les coses podien haver canviat si Ansu hagués transformat una bona passada de Messi al primer minut de la represa. Però el xut va a fora i tot seguit el gol en contra. Centrades a l'àrea que ningú rebutja i que Piqué toca malament. L'esfèrica cau a Maxi, que xuta i la pilota rebota en Alba abans de despistar Ter Stegen.

El València fa un pas enrere, Setién aposta pel dinamisme del sempre maltractat Arturo Vidal i el Barça juga els seus millors minuts. Però aquí es troba a faltar Suárez, perquè situar De Jong de boia no sembla la millor solució. Això i l'embut que suposa que tot passi per Messi propicia que els centrals Garay i sobretot Gabriel Paulista no deixin que la pilota arribi a Jaume, tot i algunes bones arribades.

És quan el partit sembla dominat i a Maxi Gómez ja li falta aire que arriba una contra en què queda clar que Umtiti no té el nivell físic per disputar un partit d'elit. No només va perdre la pugna amb Ferran sinó que va recuperar la posició com si fes jogging. La basculació va ser un desastre i Maxi, tot sol, va definir. A més, Gil Manzano va anul·lar un gol de Gabriel en un córner en una decisió força increïble. Cal evolucionar ràpid perquè la temporada no es faci massa llarga.