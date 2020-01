L'Igualada Rigat encaixa una derrota inesperada contra el cuer a les Comes

Una setmana després de l'heroica classificació per als quarts de final de la World Skate Europe Cup, l'Igualada Rigat va encaixar una inesperada derrota com a local contra el cuer de l'OK Lliga, el Lloret, equip al qual els arlequinats van golejar a la Selva, a la primera volta, per 2 a 7. Tot i que els selvatans només havien guanyat un partit a la lliga fins a ahir, els jugadors d'Oriol Perarnau han competit en quasi tots i ahir van sorprendre als igualadins.

Els lloretencs van mantenir el partit equilibrat durant tot el primer període i van gaudir de les millors ocasions per marcar, però David Plaza (min 18) i Marc Gómez (min 20) no van poder transformar un penal i una falta directa, respectivament. Als tres minuts de la represa, el gol d'Àlex Grau va generar ansietat als arlequinats i va propiciar el triomf visitant.