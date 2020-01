L'UCAM Múrcia no dona possibilitats al Montakit Fuenlabrada i l'apallissa

L'UCAM Múrcia, liderat per l'habitual protagonista Askia Booker i per un actor secundari com Sadiel Rojas, va passar per sobre del Montakit Fuenlabrada, al qual va guanyar per 23 punts de diferència en un matx que va dominar de principi a fi i en el qual va fer un pas important en la lluita per la permanència a la Lliga Endesa davant un adversari que encadena la desena derrota consecutiva.

El matx es va iniciar amb uns locals que manaven i, en tan sols quatre minuts, el marcador reflectia un 11-5 amb nou punts anotats per Booker, fet que va obligar a Jota Cuspinera a aturar-lo amb el primer temps mort. Tot seguit els madrilenys van reaccionar i es van situar a només dos punts al final del primer quart (22-20). En el segon es van posar per davant amb una esmaixada d'Eyenga, abans que els murcians, a base de defensa, imposessin el seu ritme per arribar al descans amb deu punts de renda (41-31).

Tornant de vestidors, la tònica va ser pràcticament la mateixa, i els de Sito Alonso van estabilitzar la seva diferència als quinze punts. Booker seguia produint en atac, i el seu equip ampliava el marge fins als vint punts del final del tercer quart (74-54). El duel estava gairebé vist per sentència, però un 0-7 dels visitants en menys d'un minut i mig van dur nerviosisme a la graderia. Seguidament, els locals van acabar de sentenciar davant un rival que segueix en caiguda lliure.