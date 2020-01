La Marxa del Terme de Sant Fruitós registra un nou èxit de participació

La capacitat de convocatòria de la Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages s'ha ratificat, avui, en la 23a edició de la popular excursió que obre el calendari de caminades a la Catalunya Central. Ni les persistents pluges que van afectar durant la setmana el Pla de Bages, ni la boira i el fred que imperaven a l'hora establerta per a la sortida, entre les vuit i les nou del matí, han pogut impedir que més de 2.800 persones fessin, aquest any, un dels tres recorreguts establerts, és a dir, un centenar més que en l'edició del 2.019.

Tal i com és habitual, el punt de sortida i d'arribada de la Marxa del Terme ha estat la pista poliesportiva del parc del Bosquet santfruitosenc. Enguany, el Grup Excursionista Posa't en Marxa, l'entitat organitzadora de la caminada, ha donat la possibilitat de descobrir algun espai natural poc conegut a tocar el terme municipal de Navarcles, la passarel·la propera a la font de la Tolega o l'indret on recentment s'han descobert unes pintures rupestres. En una edició dedicada als camins de ronda, els caminants han pogut optar per tres recorreguts de diferent extensió i grau de dificultat: el curt (10,85 km), el mitjà (17,5 km) i el llarg (27,8 km). L'única incidència que va registrar la caminada va ser la supressió dels trams de les Tines i el dels Tres Salts com a conseqüència d'una superfície excessivament enfangada que hauria pogut dificultar la travessa als participants.