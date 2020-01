Nadal esborra Carreño i se les haurà amb el polèmic Kyrgios als vuitens

El tennista de Manacor Rafa Nadal va esborrar del mapa l'asturià Pablo Carreño en els setzens de final de l'Obert d'Austràlia. El número 1 del món va disputar un partit rodó i va apallissar amb pocs errors i cedint molts pocs punts a Carreño en tres sets (6-1, 6-2 i 6-4). Nadal no va concedir cap pilota de trencament en la segona ronda davant l'argentí Federico Delbonis i va tornar a repetir prestacions amb el seu servei davant del seu company de selecció. Ara Nadal es toparà als vuitens de final davant del polèmic Kyrgios, que va eliminar en 5 sets al rus Karen Khachanov (6-2, 7-6, 6-7, 6-7 i 7-6). El tennista australià va imposar-se en un duel molt anivellat gràcies al gran servei d'ambdós jugadors. El polèmic tennista tindrà un enfrontament d'alta tensió davant de Nadal després dels repetits incidents entre ambdós jugadors.

Per la seva banda, l'espanyol Fernando Verdasco va quedar eliminat del torneig en caure en tres sets davant del rus Alexander Zverev (2-6, 2-6 i 4-6). El madrileny es va veure superat en tot moment i no va poder aprofitar el seu gran servei per plantar cara al número 7 del rànquing ATP. El francès Gael Monfils va superar el letó Ernests Gulbis en tres (7-6, 6-4 i 6-3), Dominic Thiem també va avançar de ronda després de desfer-se de l'americà Taylor Fritz (2-6, 4-6, 7-6 i 4-6), Andrey Rublev va remuntar davant el belga David Goffin (6-2, 6-7, 4-6 i 6-7) i Daniïl Medvédev va atropellar el jugador local Alexei Popyrin (6-4, 6-3 i 6-2) per passar als vuitens de final. El suís Stan Wawrinka va aprofitar la retirada de l'americà John Isner per passar de ronda.

En el quadre femení, Garbiñe Muguruza va imposar-se contra tot pronòstic a la ucraïnesa Elina Svitolina en dos sets (1-6 i 2-6) per passar als vuitens de final del primer Gran Slam de la temporada. La número dos del món, la txeca Karolína Plísková va quedar eliminada en perdre davant la russa Anastassia Pavliutxénkova, número 30 del rànquing mundial. La tennista russa va imposar-se en dos sets, per un doble 7-6 en dues hores i mitja de joc.