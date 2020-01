Raúl de Tomás torna a marcar i dona un punt a l'Espanyol a l'RCDE Stadium

Un punt com a local que permet a l'Espanyol mantenir-se invicte a la lliga des de l'arribada d'Abelardo, després de sumar cinc de nou punts possibles. Aquesta és la millor lectura que l'equip i l'afició espanyolistes poden fer de l'empat signat ahir al RCDE Stadium davant el vuitè classificat, l'Athletic de Bilbao, gràcies al tercer gol en tres partits del davanter Raúl de Tomás, sens dubte un fitxatge encertat amb retorn immediat.

L'expectativa de l'afició blanc-i-blava de veure el primer triomf del seu equip aquesta temporada a la lliga es va revelar quimèrica des dels minuts inicials. Tot i que Abelardo va fer debutar al centre de la defensa al central Leandro Cabrera i que Víctor Sánchez va complir com a lateral dret, en substitució del sancionat Javi López, els biscaïns van aconseguir el domini del centre del camp i amb la possessió de la pilota des dels primers minuts.

Els de Gaizka Garitano, que va optar per jugar amb Yeray, Unai Núñez i Íñigo Martínez com a centrals, van començar a sovintejar amb perill la porteria de Diego López i, ben aviat, el seu bon joc els va permetre avançar-se en el marcador. El davanter Asier Villalibre, que va figurar a l'equip inicial de Garitano en detriment de Raúl García, va materialitzar el seu primer gol de la temporada a la lliga. En un servei de cantonada favorable als bascos, una bona acció d'estratègia col·lectiva va permetre Villalibre quedar lliure de marca a la frontal de l'àrea, des d'on va afusellar Diego López (min 12).

La superioritat visitant es va mantenir fins al descans i un xut de Yuri Berchiche desviat pel cos d'Óscar Melendo es va estavellar al travesser blanc-i-blau.

Els d'Abelardo van encarar el segon període amb més compromís i intensitat, però no amb millors prestacions futbolístiques. Tot i això, exhibir caràcter els va permetre assolir l'empat. Raúl de Tomás (min 48) va efectuar un primer xut perillós i, quinze minuts després, va prendre-li la possibilitat de rematar al debutant Embarba, per palesar el seu instint assassí i etzibar una canonada inapel·lable. Durant l'última mitja hora de joc, cap dels dos equips va gosar arriscar per vèncer.