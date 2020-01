Setién no compta amb Carles Pérez i ja se'n negocia la sortida amb la Roma

En l'últim entrenament del FC Barcelona previ al partit davant del València, l'entrenador blaugrana Quique Setién va comunicar al jove davanter de 21 anys Carles Pérez que no tindria minuts amb la samarreta blaugrana i que hauria de buscar-se un equip. Pérez, nascut a Granollers, actualment té fitxa de jugador del filial i ha disputat un total de 12 partits oficials amb el primer equip i ha fet dos gols: contra l'Inter a San Siro en un partit de la Lliga de Campions i contra el Betis al Camp Nou a la Lliga.



Els italians, favorits

Sobre la taula, el jove davanter internacional sub-21 per Espanya, té propostes d'equips importants com el Bayern de Munic, el Borussia Dortmund o el Sevilla de Julen Lopetegui. El davanter blaugrana té peu i mig a Itàlia ja que el FC Barcelona va confirmar negociacions avançades amb la Roma. Des del club es preveu que Pérez marxi cedit fins a final de la temporada a l'equip que dirigeix Paulo Fonseca amb una opció de compra obligatòria que estaria prop d'uns 13 milions d'euros. A hores d'ara tant sols faltaria per concretar el preu de la recompra. Tot apunta que estaria sobre els 25 milions d'euros, el doble del que pagaria la Roma, seguint els passos de Todibo que va marxar al Schalke per 25 milions i amb una opció de repesca de 50 milions.

En els propers dies es podria fer oficial l'operació, ja que el jugador i el seu representant Arturo Canales acceptarien la cessió per guanyar experiència i poder tornar al Camp Nou la temporada vinent amb més minuts a les cames.