El Sevilla posa pressió a l'Atlètic i un debutant fa vèncer el Vila-real

El Sevilla segueix mostrant regularitat en aquesta lliga i ahir va derrotar el Granada (2-0), amb la qual cosa situa tres punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid en la lluita per la tercera posició. A més, s'acosta a cinc punts del Barça.

Els andalusos van resoldre el seu partit a la primera part, primer amb un cop de cap de De Jong, després d'una centrada de Jesús Navas, i després amb una cavalcada de Reguilón que va culminar Nolito amb un toc de qualitat.

Per la seva banda, el Vila-real va remuntar al camp de l'Alabès (1-2) després d'avançar-se amb un gol de Bacca a centrada de Moi Gómez. Va empatar Joselu a deu minuts per la final en una combinació amb Lucas Pérez i, a dos minuts per al final, va resoldre el debutant Fernando Niño.