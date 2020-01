Toolson es perd l'enèsim assalt al Madrid

Des del play-off semifinal de la lliga del 1998, la que va guanyar el TDK Manresa, que els bagencs no poden guanyar el Madrid al Congost. Els blancs són una bèstia negra que ha vençut cada vegada que ha visitat la pista del seu rival d'avui, algunes vegades amb molta claredat i, en d'altres ocasions, amb una bona dosi de sort. Avui es viu un altre capítol d'aquesta particular història d'intentar l'impossible, que David venci Goliat. Per fer-ho, el Baxi ha d'estar molt bé i tenir afinades totes les peces, però avui li faltarà de nou el seu home franquícia, Ryan Toolson.

L'escorta d'Arizona, que es va lesionar fa gairebé tres setmanes contra l'Estrasburg, no fa net i ahir ho va verbalitzar Pedro Martínez en roda de premsa. «No tinc ni idea» de quan tornarà «però els precedents no són bons, de quan tenia mal d'esquena. Té dolor i contra el dolor no s'hi pot fer res. Els metges han fet els tractaments necessaris, però potser ens hem de preparar perquè estigui temps de baixa. Està igual que el primer dia». També tenen molèsties Dani Pérez i Dulkys, però no els impediran jugar avui.



Donar el màxim

Martínez va dir que «no estem en millor situació que a la primera volta», quan va dir que no tenien opcions de vèncer a la pista blanca, però «podem guanyar, depèn de com juguin ells i de moltes coses. De tota manera, no tot pot passar per guanyar o perdre perquè seria frustrant. Intento mentalitzar els jugadors i a mi mateix que el paràmetre més important és que nosaltres donem el nostre màxim. Si ho fas, tant és el resultat. Fins i tot si guanyes, però no has donat el teu màxim, t'has de fer la pregunta de si ha estat positiu. I això sí que ho farem, per la motivació i com he vist els jugadors durant la setmana, sí que crec que donarem el nostre màxim».

Va rebutjar la idea de renunciar a vèncer un equip tan superior «perquè el Madrid sí que és de la nostra lliga. Potser és millor que nosaltres, però som a la mateixa lliga i això és un orgull i tant de bo duri. No es poden assenyalar partits al calendari més importants que d'altres perquè si llavors perds els que havies de guanyar estàs mort. Hem d'afrontar tots els partits amb la mentalitat de vèncer».

L'entrenador no va voler entrar a valorar si el Madrid està en crisi per haver perdut els quatre dar-rers partits. «Prou feina tinc jo amb el Manresa, ja s'ho faran». Sí que va mostrar la seva satisfacció per convertir-se avui en l'entrenador amb més partits ACB a la banqueta bagenca, amb 203. «M'agrada. A Gran Canària i aquí és on he estat més temps i supero el Jaume [Ponsarnau] que surt en moltes fotos a la sala de premsa. És una petita dada dins de la història del club però per a mi és important»