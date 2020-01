Un Berga dominador no és capaç d'imposar-se en un partit amb final polèmic (0-1)

El Berga i el Vic Riuprimer van disputar un partit que es va decidir a les acaballes del temps reglamentari amb un gol que no va estar exempt de polèmica. Els locals van començar el partit tenint la possessió de la pilota i sent els protagonistes de les primeres accions de perill. En una d'aquestes jugades, els berguedans van aconseguir avançar-se en el marcador, però el cos arbitral va anul·lar l'acció per un suposat fora de joc, decisió que va molestar molt als jugadors i al cos tècnic del Berga. Amb el pas dels minuts, el Vic Riuprimer es va despertar tímidament, encara que la primera aproximació a la porteria defensada per López no va ser fins al minut 75. En les últimes comparses del partit, els visitants van aconseguir el gol, de nou en una acció polèmica. Un sac de banda enviat a l'interior de l'àrea va colpejar la mà del davanter vigatà, que li va servir per acomodar-se la pilota abans de xutar a porteria i fer gol. Els jugadors locals van embogir quan l'arbitre va assenyalar el sac de centre per donar el gol com legal. Els instants finals van ser un festival de targetes, la majoria per protestar reiteradament les accions de l'àrbitre. Torner, del Berga, va ser expulsat. Amb tot l'enrenou, els locals van ser incapaços d'aconseguir l'empat, després d'haver jugat un bon partit i d'haver dominar al rival.