El CG Puigcerdà cau amb el Txuri-Urdin i està a un sol punt de ser als play-off

El CG Puigcerdà no va aconseguir l'objectiu de puntuar per classificar-se de forma matemàtica per jugar els play-off. Amb la der-rota a la pista del CHH Txuri-Urdin basc (4-1), als de groc i negre encara els falta un punt i només queda un partit per disputar.

Si el Majadahonda no guanya la setmana vinent, el Puigcerdà també es classificarà sense la necessitat de vèncer el Barça a casa el dissabte 15 de febrer (22 hores). Ara mateix, el Puigcerdà és quarti ocupa la darrera posició que dona accés als play-off.