El club intentarà reforçar-se a cost zero per compensar la sortida de jugadors

La marxa de jugadors com Erik Sarmiento, que ahir va jugar el seu últim partit (per anar al filial del Mirandés), Joanet i Dani Ruiz (estan a prova a Polònia), Joan Castanyer (d'Erasmus) i Thiago Pinto, i algun més que es podria afegir, ha deixat la plantilla del CE Manresa curta d'efectius, fins al punt que actualment no podria cobrir una convocatòria de divuit jugadors, com es permet a Tercera Divisió. En aquesta categoria, els clubs tenen temps de fitxar fins al divendres 31 de gener. La intenció del CE Manresa és incorporar, durant aquesta setmana, alguns jugadors. Això sí, a cost zero. Es tractaria de futbolistes que volguessin promocionar-se o d'altres que, pel que queda de temporada, preferissin jugar al costat de casa abans que estar en equips, fins i tot de categoria superior, sense jugar.

Del partit d'ahir a Cerdanyola, el tècnic del Manresa, Andreu Peralta, va dir que «no el vam poder preparar com volíem durant la setmana, entre el mal temps i reunions. El camp del Cerdanyola és molt petit i el partit ha tingut un joc travat. Els seus dos gols han sigut en accions de pilota parada, en un córner i un servei de falta».

Els socis del CE Manresa estan convocats avui per ratificar la junta gestora (20.15 h a la sala d'actes de l'Ateneu les Bases)