Espanya torna a perdre una final de l'europeu als penals

Segueix la mala ratxa de la selecció espanyola masculina de waterpolo en els europeus. Després de perdre el 1991 a Atenes contra Iugoslàvia i fa dos anys a Barcelona contra Itàlia als penals, ahir el conjunt estatal va tornar a perdre una final i ho va tornar a fer als penals. Aquesta vegada, la selecció que es va proclamar campiona va ser Hongria, l'amfitriona de l'europeu de Budapest.

El partit va ser de màxima igualtat durant el temps reglamentari (9-9) i amb una Espanya dominant per moments. Al primer quart, la selecció estatal va estar molt atenta en defensa i les aturades del porter Dani López van fer avançar l'equip amb dos gols de diferència respecte d'Hongria al final del primer període. Però al segon quart tot va canviar i el conjunt hongarès va començar a despertar-se. Eren molt efectius en atac i molt agressius en defensa, fet que provocava que Espanya no aconseguís mantenir l'avantatge obtingut durant el primer quart. Un cop començada la segona part es va seguir veient la tònica de tot el partit. La selecció espanyola funcionava bé en atac, però els hongaresos estaven molt en forma en el dia d'ahir i cada vegada que el conjunt estatal anotava, els amfitrions responien amb un altre gol. No obstant això, el conjunt entrenat per David Martín va aconseguir igualar el marcador i a punt va estar al darrer instant d'aconseguir la victòria final amb un gran contraatac, però la pilota va anar a parar al pal. En els penals, els hongaresos van ser impecables; López ni es va poder apropar a aturar cap dels llançaments dels jugadors amfitrions. L'afició de Budapest no va parar de donar suport a la seva selecció i l'heroi local va ser el porter Soma Vogel. Després de convertir les dues seleccions els tres primers penals, Hongria va decidir canviar el porter. Va aturar l'últim penal del partit, llançat pel jugador espanyol Álvaro Granados.