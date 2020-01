El Girona no aixeca el cap i deixa escapar dos punts més a casa davant l'Oviedo

Nova oportunitat perduda. Guanyant, el Girona hauria esvaït un xic els dubtes que l'acompanyen durant tota aquesta temporada i s'hauria enfilat de nou en places d'ascens. A casa, i contra un rival en descens com ho és l'Oviedo, semblava propici aconseguir-ho. Però ni així. Empat final (1-1) Els gironins semblen instal·lats en una mena de depressió. Li costa veure porteria i baixa els braços a la primera garrotada que rep, deixant-se dos punts més en el camí. I això que va signar un primer temps més que acceptable, amb algunes ocasions amb cara i ulls. Fins i tot es va avançar amb un gol de Stuani, l'únic que no sol fallar. Però en l'únic xut entre els tres pals que va rebre en 90 minuts, va encaixar un empat letal. Només va despertar en els darrers minut, quan s'ha llançat a la desesperada, amb més cor que no pas cap.