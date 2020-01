Golejada del Sant Vicenç en un enfrontament molt efectiu davant la Balconada (4-1)

El Sant Vicenç va aconseguir atropellar la Balconada en un partit rodó. El conjunt santvicentí es va avançar amb un gol d'Almirall a mitjan primera meitat. Els manresans van reaccionar i van aconseguir empatar amb un gol d'Oliveras. Abans del descans, els locals van ser capaços de marcar gràcies a Kevin Martín i van marxar amb avantatge al descans, 2-1. A la represa, un gol de Báez i un altre de Valdés van ser suficients per sentenciar els tres punts per al Sant Vicenç. En el mateix grup 2 de Quarta Catalana, el líder Pirinaica B va cedir dos punts a casa en empatar a un gol davant del Marganell. L'Estación va aprofitar la seva victòria per la mínima (1-0) davant el Pare Ignasi Puig per col·locar-se a cinc punts de la primera plaça. En el grup 1, el Berga B continua líder.