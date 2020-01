El Gran Canària apallissa un poc inspirat Bilbao

El Gran Canària va guanyar de forma contundent el Bilbao del bagenc Rafa Martínez (ahir va fer només 3 punts) i es va reivindicar en la lluita per entrar als play-off, després de no haver-se classificat per a la Copa del Rei.

Demonte Harper (26 punts) i Javi Beirán (16) van ser els màxims anotadors de l'Herbalife, que a la mitja part (48-26) havia trencat el partit ja de forma definitiva. Pels bascos, el millor jugador va ser l'ala francès Bouteille (15 punts), però el to general de l'equip dirigit per Àlex Mumbrú va ser molt baix.