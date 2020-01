El Joanenc topa amb l'efectivitat del Cardedeu (1-2)

El Joanenc va perdre per la mínima a casa davant d'un Cardedeu més encertat. Els visitants van avançar-se amb un gol matiner, al minut 10, de Carrillo. Els bagencs van reaccionar a la represa i Prieto va empatar. L'eufòria va durar poc per als locals, ja que, un minut més tard, Carrillo, amb el seu doblet particular, va sentenciar amb el definitiu 1-2.