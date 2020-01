Kobe Bryant, un dels millors jugadors de la història, mor en un accident d'helicòpter

El bàsquet ha perdut un dels millors jugadors de la història. La mort de Kobe Bryant va impactar ahir al vespre i ha provocat el dol i la consternació general. Segons va avançar el web TMZ, Bryant va morir ahir a la tarda a Califòrnia, en un accident d'helicòpter, amb quatre persones més. Una d'elles era una filla seva, Gianna Maria Onore, de 13 anys.

Bryant, de 41 anys i que s'havia retirat del bàsquet a Los Angeles Lakers al 2016, estava volant en un helicòpter que es va estavellar a la localitat de Calabasas, a l'estat de Califòrnia on residia. Està oberta la investigació que apunta que era un mitja de transport habitual per a Bryant, qui pot haver perdut la vida per culpa de la boira que en el moment de l'accident hi havia a la zona. L'hora del sinistre va ser les 10 del matí, les set de la tarda hora catalana, segons confirmava el Departament del Xèrif ubicat en el Comtat de Los Angeles. En saber-se el fatal accident, la NBA va expressar el condol. Dissabte a la nit el seu nom va aparèixer en els mitjans ja que LeBron James, ara també als Lakers, el va superar en la llista d'anotadors de la lliga americana, i es va situar en tercer lloc, el que ell ocupava.

L'accident es va produir quan l'helicòpter anava a 200 km/h, Va perdre uns 60 metres d'alçada en tan sols sis segons, tal i com s'ha reflectit en l'informe policial. Va ser un vol de 13 minuts, abans de l'accident que va tenir lloc a la ja esmentada localitat de Calabasas, a prop de Las Virgenes Road.



Una carrera mítica

Sense cap mena de dubte, Bryant ha estat un dels jugadors amb més talent de la història, amb una gran capacitat anotadora i sense por a prendre la responsabilitat quan es decidien els partits. Poc després que Michael Jordan deixés de ser la gran estrella de la NBA, ell va ser protagonista a la lliga jugant en una posició molt similar.

Del 2000 al 2002 va guanyar de forma consecutiva tres anells al costat de Shaquille O'Neal, pivot intimidador, que era complement seu a la pista. Els altres dos títols de la NBA els va aconseguir en els anys 2009 i 2010, coincidint en la plantilla de Los Angeles Lakers, el seu equip de sempre dins la NBA, amb el pivot català Pau Gasol. Hi havia una sòlida amistat entre ells. Bryant parlava perfectament en castellà i s'havia declarat seguidor del FC Barcelona, havent assistit a alguns entrenaments blaugranes i saludant a Leo Messi., al qual va dir que admirava,

Bryant va ser MVP de la lliga en l'any 2008 i va ser escollit 18 cops per a l'All-Star en els seus 20 anys en la competició, de la qual va ser en dues ocasions també el màxim anotador (2006 i 2007).

Amb la selecció olímpica dels Estats Units va participar en els Jocs de Pequín (2008) i Londres (2012), sent una peça clau en les victòries dels americans, sobretot en la primera final, amb Espanya de rival, amb resultats de 118-107 i 107-100, respectivament.