Kobe Bryant, el somriure letal de la 'Mamba Negra'

El nord-americà Kobe Bryant (Filadèlfia, 1978), mort aquest diumenge als 41 anys en un accident d'helicòpter, sempre serà recordat com un dels millors jugadors en la història del bàsquet, l'esport en el qual va acumular innombrables èxits i actuacions històriques, entre elles els 81 punts que va anotar amb la samarreta dels seus Lakers, l'única que va vestir durant 20 temporades en la NBA.

Va ser fa 14 anys, concretament el 22 de gener de 2006, quan Bryant va deixar aquesta anotació en un xoc contra Toronto Raptors. Tan sols Wilt Chamberlain, que va anotar 100 punts en un partit en 1962, durant una època molt diferent a l'actual, el supera en tota la història. Tots dos comparteixen ara el panteó imaginari dels Lakers.

Aquell sorprenent guarisme va ser el punt culminant d'una carrera marcada pel caràcter extremadament competitiu de la 'Mamba Negra', un jugador amb tant talent que ni tan sols va haver de passar per la prestigiosa NCAA universitària. Des de l'Institut Lower Merion de la seva Filadèlfia natal i amb tot just 18 anys, Charlotte Hornets el va seleccionar en el 'draft' 1996 i va traspassar els seus drets als Lakers.

Amb el dorsal '8' durant la primera meitat de la seva carrera, que posteriorment canviaria pel '24', Bryant va viure una entrada suau a la NBA i ni tan sols va ser el millor novell de l'any en el seu primer curs, honor que va correspondre a una altra gran promesa com Allen Iverson, però aviat es va destapar com una estrella memorable.

Així, va ser l'eix de dos cicles guanyadors dels Lakers en què va conquistar un total de cinc anells. Els tres primers se'ls va posar a la mà de forma consecutiva els anys 2000, 2001 i 2002, a l'ordres d'un guanyador nat com Phil Jackson i formant una parella letal sobre la pista amb Shaquille O'Neal.



El seu germà Pau Gasol



Bryant va mantenir sempre una gran relació amb el seu gran 'escuder' en els anells guanyats el 2009 i el 2010: Pau Gasol. Sempre es va referir a el pivot com el seu 'germà espanyol' i junts, de nou sota el comandament de Jackson, van tornar la glòria a la franquícia de porpra i or.

Imbatibles jugant junts, Bryant i Gasol també van protagonitzar grans batalles com a rivals en els Jocs Olímpics. El nord-americà es va penjar els ors de Pequín'08 i Londres'12 al capdavant del 'Dream Team', però en ambdós casos tant ell com la resta d'estrelles nord-americanes van haver de lluitar molt per tombar Espanya.

Així, cinc anells i dues medalles olímpiques encapçalen un palmarès de llegenda on també figuren innombrables èxits: 1 MVP de la NBA, 2 MVPs de les Finals, 18 nominacions per al 'All Star', dues vegades màxim anotador de la temporada, un concurs d'esmaixades i fins i tot un premi Oscar de cinema que va guanyar fa dos anys per un curtmetratge convertit en una declaració d'amor al bàsquet.

Entre els punts negres de la seva biografia hi ha l'escàndol sexual amb una treballadora d'hotel a 2003 que a punt va estar d'arruïnar la seva carrera i la seva família, o la duresa amb la qual va arribar a tractar públicament alguns companys d'equip, derivada de la seva eterna negativa a acceptar la derrota.

Aquest mateix cap de setmana, el nom de Bryant, retirat el 2016 després de molts problemes de lesions, havia tornat a sortir a la palestra després que Lebron James li prengués el tercer lloc en la llista de màxims anotadors de la NBA. Estrella com a jugador i ídol històric des de la seva retirada dels Lakers, que van retirar els seus dos dorsals, la mort de Bryant l'eleva a ara la categoria de llegenda angelina.