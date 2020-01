L'Asfe es congela en atac a la meitat del partit i cedeix a la pista del Banyoles

L'Asfe va patir una dolorosa der-rota a Banyoles en un partit travat on les santfruitosenques, irregulars durant els 40 minuts, van tenir fases de domini però la falta de claredat en atac va minvar les possibilitats de victòria.

Les noies de l'Asfe Petropintó, que ja venien de perdre amb un marcador ajustat en l'última jornada de primera femenina del grup 1, van sortir amb intensitat a la pista. els primers punts van arribar de triple per part de Marta Rodríguez. El Banyoles no cedia i contestava amb un 6-0 posterior. Després, encara al primer quart, el dominador tornava a ser l'Asfe. Els locals, resignats, que no anotaven des del minut 5, retallaven distància amb un triple a l'últim minut del quart. El parcial se'l emportava de forma clara l'Asfe (11-21). La revolta del Banyoles no es faria esperar. Al segon parcial, l'equip va sortir a pressionar amb una agressiva defensa individual al límit del reglament. Les visitants, per la seva banda, erràtiques en el tir, s'aferraven a Pujolreu per anotar des de la zona els únics quatre punts del parcial. El 16-4 del període capgiraria el resultat global (27-25).

Després del descans, l'agonia santfruitosenca no s'aturava. L'equip, paralitzat, només podia anotar de jugada gràcies a un tir de dos de Hinojosa. La resta, tres llirs lliures de Pujolreu dels quatre que va tirar. L'avantatge local s'obria pas poc a poc amb el 35-3o i 10 minuts per endavant. La falta de confiança i de costum en el tir exterior de les bagenques era visible. Un sol triple de Reguant en el quart període se sumava a l'anterior de Rodríguez en el primer. No obstant això, la defensa en zona del Banyoles deixava de ser efectiva per moments i l'Asfe veia la possibilitat d'aferrar-s'hi. Així, aconseguien capgirar el marcador (47-50) a falta d'un minut pel final. La pressió però, no jugaria una mala passada al Bencriada. Quatre de quatre des del tir lliure enfilaven el 51-50. L'Asfe, atacava a sis segons del final, però no trobava el tir del triomf final.