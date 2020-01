Laso: «Parla molt bé del meu equip haver vençut en una pista tan difícil»

Un Pablo Laso que suava força va anar ràpid a fer la roda de premsa per evitar perdre l'AVE que havia de portar l'expedició blanca de Lleida a Madrid. Després de quatre derrotes, va posar en valor una victòria contra un equip que «venia jugant molt bé. Sabíem que calia actuar amb energia. Ells han pogut capgirar el resultat i quan semblava que les coses estaven pitjor hem fet una passa endavant, ofensivament i defensiva. Hem tingut la paciència de buscar la millor situació en atac, ser sòlids defensivament, hem capturat rebots i hem tret endavant un partit complicat que ens fa estar contents per vèncer a una pista tan difícil com aquesta».

Va recordar que «sempre costa guanyar aquí. De vegades la diferència pot ser més gran i al primer quart ha passat. Però això passa en un pavelló que dona tan suport al seu equip. Han aportat molta energia i han jugat molt agressius. Parla molt bé de la recuperació final del meu equip en termes de saber patir i ser capaços de lluitar fins al darrer moment».

Laso va afegir que «hem perdut massa pilotes, han recuperat moltes pilotes en primera línia i han fet bàsquets en cursa. Hem de millorar, però també és mèrit de la seva defensa. Ells et volen treure del partit defensivament. Són un equip molt treballat».